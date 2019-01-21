Работодатели смогут софинансировать взносы работника в ИПК – Набиуллина

Работодатели смогут софинансировать взносы работника в ИПК в рамках новой системы пенсионных накоплений, которую разработали Минфин и Банк России. За это работодателям предоставят налоговые льготы, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме.
Набиуллина назвала систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) "устойчивой и надежной для граждан бизнес-моделью". По ее словам, пенсионные выплаты должны формироваться из добровольных отчислений самих работников с предоставлением им налоговых льгот, а также из средств работодателей. Последние также получат льготы в соответствии с законодательством, пообещала глава ЦБ.
Как отметила Набиуллина, средства ИПК защитят благодаря системе гарантирования пенсионных накоплений. "Эта система должна быть удобной для гражданина, ею можно будет управлять через онлайн-сервисы", – цитирует главу регулятора ТАСС. Она назвала внедрение ИПК приоритетной задачей на ближайшее время.
Банк России и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Предполагалось, что вместо работодателя взносы на накопительную пенсию будет вносить сам работник, отчисляя 6% своей зарплаты. При этом была предусмотрена возможность изменить ставку взносов или отказаться от их уплаты. Однако способ вступления в систему ИПК вызвал дискуссии в правительстве. Если Центробанк и Минфин предлагали автоматически включать граждан в систему с возможностью отказа, то Минтруд возражал против автоподписки.
Ранее сообщалось, что с начала 2019 года пенсионеры 80 лет и старше стали получать надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей. Это на 400 рублей больше, чем в прошлом году.
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