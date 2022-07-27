Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 62 рублей впервые с 11 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На открытии торгов европейская валюта выросла на 0,61% – до 62,06 рубля. Доллар между тем поднялся на 1,07% – до 61,2 рубля.

Ранее в Совфеде спрогнозировали возвращение к курсу 70–80 рублей за евро до конца текущего года. Это произойдет, если Центробанк снизит ключевую ставку до докризисного уровня – 5%.

До этого председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор продлит в сентябре ограничение на выдачу иностранной валюты гражданам.

