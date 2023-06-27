Премьер Китая призвал не допустить изоляции стран друг от друга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Мир не должен вернуться в состояние изолированности и закрытости друг от друга, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Экономическая глобализация является исторической тенденцией, <...> общая тенденция экономической глобализации и ее развития никогда не менялась, особенно в нынешнем ускоренном развитии новых технологий, представленных цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, которые создали более благоприятные условия для экономической глобализации", – приводит РИА Новости слова Ли на церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Ли призвал международное сообщество "следовать веяниям времени", действовать на основе консенсуса и строить экономику открытого типа. Он также выступил против "искусственной политизации торгово-экономических вопросов".

Как подчеркнул премьер Госсовета КНР, международное сообщество должно вместе "защищать плоды экономической глобализации", чтобы ее блага удовлетворяли потребности широких масс населения.

14-е ежегодное совещание новых мировых лидеров ВЭФ проходит 27–29 июня в Тяньцзине. В мероприятии принимают участие 1,5 тысячи участников из порядка 90 стран.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Ли Цяна повлиять на Россию ради мира на Украине. Штайнмайер также отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером страны.

Кроме того, на переговорах Штайнмайер заявил об особой важности сотрудничества между двумя странами для глобальной безопасности. Президент подчеркнул необходимость укрепления каналов коммуникации Пекина и Берлина.