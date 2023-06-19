Президент Германии заявил, что Пекин мог бы повлиять на Москву ради мира на Украине

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Берлине. В ходе переговоров стороны обсудили отношения двух государств и международную политику, в частности, ФРГ призвала Китай повлиять на российскую сторону ради мира на Украине.

"Китай является крупнейшим торговым партнером Германии. Сотрудничество остается важным, но в последние годы оно изменилось. Китай является партнером для Германии и Европы, а также – все больше – конкурентом и соперником на международной сцене", – сообщает пресс-служба канцелярии германского президента в Twitter.

На переговорах Штайнмайер заявил об особой важности сотрудничества между двумя странами для глобальной безопасности. Президент подчеркнул необходимость укрепления каналов коммуникации Пекина и Берлина.

Кроме того, стороны подняли вопрос ситуации на Украине. Штайнмайер отметил, что китайская сторона могла бы воспользоваться своим международным весом и повлиять на Москву, чтобы посодействовать справедливому миру.

19 июня канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Ли Цяном в формате рабочего ужина. Одной из тем может стать обстановка на Украине.

Ранее российский диппредставитель в Китае Игорь Моргулов заявил, что торгово-экономические отношения РФ и КНР развиваются ускоренными темпами. Так, за пять месяцев этого года ее объем достиг 94 миллиардов долларов США, увеличившись более чем на 40%.

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