Россия резко нарастила поставки рыбы в Европу – СМИ

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Россия в 2022 году нарастила поставки рыбы в Европу, несмотря на проведение спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета Daily Express.

В материале отмечается, что поставки рыбы из России в страны Европы выросли на 18,7%, до 198,8 тысяч тонн продукции. Стоимость экспорта увеличилась более чем на 50% и достигла почти одного миллиарда евро, сообщает газета.

Импорт белой рыбы из России не попал под санкции Великобритании, уточняется в материале. Некоторые российские суда также продолжают ловлю рыбы в британских территориальных водах.

Ранее сообщалось, что Россия впервые обогнала США по объему производства филе минтая. Объемы вылова в 2022 году достигли почти 140 тысяч тонн.

До этого эксперты Национального рейтингового агентства заявили, что потребление рыбы в РФ снизится на 5–7% из-за экономических трудностей. По их мнению, сильнее всего спрос уменьшится на лососевые виды рыб.

Специалисты рассказали, как выбрать белую рыбу

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!