Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти вдвое меньше жилых проектов запустили в России в начале 2023 года по сравнению с началом 2022 года, сообщает "Коммерсант".

"Причина – в серьезном падении спроса, поддержать который пока не удалось даже за счет продления властями льготной ипотеки", – отмечается в издании.

Согласно данным единой информсистемы "Наш.Дом.РФ", в январе 2023 года в России девелоперы получили 192 разрешения на строительство 2,51 миллиона квадратных метров жилья. В 2021–2022 годах показатель был выше примерно в два раза.

Аналитики утверждают, что сильнее всего количество проектов сократились в Сибири, на Дальнем Востоке и в Поволжье. Однако рост на 6–8 процентов наблюдается в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По информации "НДВ Супермаркет Недвижимости", в столице России в январе 2023 года было выставлено на продажу 412 тысяч квадратных метров жилой недвижимости на нулевом этапе строительства, что вдвое меньше, чем в январе 2022 года.

Ранее Москомархитектура утвердила концепцию квартала "Тишинский бульвар" в историческом районе Тишинка в центре Москвы.

Квартал расположится в районе Электрического переулка. Он будет состоять из 14 зданий высотой от 3 до 25 этажей, выполненных с использованием разных архитектурных решений. Его общая площадь составит 126 тысяч квадратных метров.



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