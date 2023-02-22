Фото: STROI.MOS.RU

Москомархитектура утвердила концепцию квартала "Тишинский бульвар" в историческом районе Тишинка в центре Москвы. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Квартал расположится в районе Электрического переулка. Он будет состоять из 14 зданий высотой от 3 до 25 этажей, выполненных с использованием разных архитектурных решений. Его общая площадь составит 126 тысяч квадратных метров. Начать строительство планируется в следующем году.

"Тишинский бульвар" получил динамичный разновысотный силуэт. <...> Запоминающийся облик зданий формируется за счет контрастного сочетания облицовочных материалов – клинкерного кирпича, в том числе глазурованного, а также натурального камня, металлических панелей разных оттенков", – рассказал Кузнецов.

Высотные здания будут расположены на севере участка. Их объединят стилобатом, который свяжет дома и обеспечит тишину во внутреннем дворе. Малоэтажная же застройка расположится в южной части территории.

Как отметил автор проекта и руководитель архитектурного бюро "СПИЧ" Сергей Чобан, облик "Тишинского бульвара" призван обогатить архитектуру центра столицы.

Помимо жилья, в квартале появятся офисы и магазины. А на прилегающей территории обустроят двор-парк площадью 2 гектара с прогулочной зоной, прудами и сухим фонтаном. Также там появятся спортивные площадки и детские пространства.

В свою очередь, Александр Лагутов, вице-президент по разработке продукта Sminex-Интеко, которая возведет квартал, рассказал, что все помещения спроектированы с учетом премиальных систем комфорта. Так, высота потолков в квартирах превышает три метра, а в некоторых квартирах предусмотрены камины.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось строительство 24-этажного бизнес-центра. В проект вложат 7,4 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать в городе 1,7 тысячи новых рабочих мест.



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