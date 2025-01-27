Экспортеры Москвы примут участие в 36 выставках и бизнес-миссиях в 2025 году

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В 2025 году московские экспортеры при поддержке города примут участие в 36 выставках и бизнес-миссиях. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, в текущем году экспортеры встретятся с потенциальными партнерами из 23 дружественных стран. В их число входят Китай, Индия, Мексика, Чили и Эфиопия. Кроме того, добавила заммэра, экспортеры смогут принять участие в 14 международных выставках и 16 зарубежных бизнес-миссиях.

"Помимо этого, запланировано шесть реверсных бизнес-миссий – деловых визитов иностранных делегаций в Москву. Столичные бренды проведут для них презентации своих товаров и услуг", – отметила Сергунина.

Календарь деловых мероприятий откроет поездка столичных IT-предприятий и высокотехнологичного бизнеса в Саудовскую Аравию в феврале. В том же месяце состоится выставка продуктов питания Gulfood в ОАЭ. Впервые стенд российской столицы откроется на выставках ITEX в Малайзии, Africa Health ExCon в Египте, India Trade Fair в Индии и China International Beauty Expo в Китае.

В Москву, в свою очередь, приедут оптовые покупатели из Омана, Турции, Чили, Эфиопии, Таиланда и Белоруссии. Город возьмет на себя аренду и обустройство площадок, организацию переговоров, расходы на переводчиков и другие затраты.

Между тем за 2024 год объем экспортных контрактов, которые были заключены при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), превысил 26 миллиардов рублей. Об этом сообщал Сергей Собянин. По словам мэра, самый большой объем поставок пришелся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию.