Объем поставок "Росатома" за рубеж в 2022 году превысит 10 млрд долларов – Лихачев

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Объем поставок продукции "Росатома" за рубеж по итогам текущего года превысит 10 миллиардов долларов, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщает газета "Известия".

Он добавил, что объем экспорта "Росатома" по итогам года вырастет примерно на 15%, а портфель зарубежных заказов атомной корпорации даже в текущей геополитической ситуации стабильно держится на уровне 200 миллиардов долларов.

Лихачев отметил, что в настоящее время "Росатом" реализует за рубежом строительство 23 атомных объектов. Также у госкорпорации есть контракты с иностранными заказчиками на поставки топлива и обогащенной урановой продукции.

"Где-то работа идет с опережением графиков, например в КНР, Турции. Где-то разворачиваются стройки – это Египет, Венгрия. А в Индии и Бангладеш уже ведем обсуждение новых площадок", – сказал он.

Лихачев также сообщил, что "Росатом" принял ряд мер по повышению надежности Запорожской атомной электростанции и занимается ее теплоснабжением.

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