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Экономика

17:46

Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

экономика

Фото: Depositphotos/ssuaphoto

Мировые цены на нефть усилили снижение до 6–7%. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 24 сентября. Об этом говорят данные торгов.

По состоянию на 17:36 январские фьючерсы на эту нефть упали на 6,64%, составив 76,76 доллара за баррель.

Цена нефти марки WTI опустилась на 7,44%, до 72,56 доллара за баррель.

Утром сообщалось, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 4,77%.

Ранее главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году.

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