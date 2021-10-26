Российские производители увеличили выпуск продуктов перед нерабочей неделей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров увеличили объемы выпуска продукции в преддверии нерабочей недели в РФ, сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") в отдельных случаях привлекался дополнительный персонал.

"Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе", – заявил глава организации Дмитрий Востриков.

Он также отметил, что в России не прогнозируются задержки по поставкам товаров, равно как и дефицит продукции.

Востриков призвал торговые сети и маркетплейсы оперативно принимать поставки товаров. Руководитель "Руспродсоюза" подчеркнул, что такой подход позволит избежать спорных ситуаций и задержек.

Ранее в Минсельхозе РФ оценили обеспеченность российского рынка основными видами круп. По данным ведомства, объемы производства покрывают спрос предприятий.

