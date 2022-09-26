Фото: Москва 24/Никита Симонов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1 900 пунктов впервые с 24 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торговой площадки.

По состоянию на 13:02 по московскому времени индекс Мосбиржи достигал 1877,11 пункта (снижение в пределах 10,18%).

В то же время долларовый индекс РТС понизился на 10,34%, достигая отметки в 1023,70 пункта.

20 сентября торговая площадка фиксировала рекордное с середины августа падение индекса. На фоне новостей о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях он опустился на 10,5% и составил 2171,92 пункта.