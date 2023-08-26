Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию

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Россия обогнала США по поставкам сырья для производства крабовых палочек в Азию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Из отчета следует, что в 2022 году спрос и цены на крабовые палочки были высокими. При этом в 2023 году показатели начали снижаться. Потребители стали меньше приобретать продукт, решив сократить покупки, которые не входят в список товаров первой необходимости.

В подобных условиях аудитория переориентировалась на более дешевую продукцию из России.

"Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы", – говорится в отчете ФАО.

В организации также пришли к выводу, что население Азии отдает предпочтение низкой цене и качеству и не обращает внимание на то, в какой стороне производится продукт.

Ранее Рыбный союз не увидел причин для роста цен на красную рыбу в России. Там подчеркнули, что импорт красной рыбы после падения в 2022 году восстановился. В период с января по июль 2023 года импорт лосося и форели увеличился на 12% год к году, до 48 тысяч тонн.



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