Цена на газ в ЕС может вырасти выше 500 долларов за тысячу кубометров к концу 2023 года

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Цена на газ в Европе к концу 2023 года может подняться выше 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного экономиста госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача.

"Сейчас, когда Европа начнет заполнять свои хранилища под зиму, я думаю, что все-таки скачок цены на газ будет, хотя, может быть, меньше, чем мы ожидали раньше", – подчеркнул экономист.

При этом Клепач отметил, что в период теплой зимы расход газовых хранилищ был небольшим, однако рост цен все равно наблюдается. По словам экономиста, некогда большая дифференциация между азиатскими и европейскими рынками сократилась.

"Если брать Urals, он сейчас больше 60 долларов за баррель. Если ориентироваться на так называемые средние контрактные экспортные цены, они около 70, вырастут до более 70 долларов", – уточнил Клепач.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ сообщил о том, что рост ВВП РФ к концу 2023 года может составить 2,7%. На этот показатель влияет увеличение потребительской активности, объем инвестиций и и развитие промышленности. Помимо этого, экономист отметил, что сейчас Россия активно осваивает новые рынки сбыта в дружественные страны, включая договоренности, заключенные на саммите "Россия – Африка".