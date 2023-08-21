Цена газа на бирже в Европе выросла почти до 480 долларов за 1 000 кубометров

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Цена газа в Европе на биржевых торгах с начала дня выросла почти до 480 долларов за тысячу кубических метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 478,1 доллара, после чего опустились до 458,8 доллара за тысячу кубометров.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок российского газа. Вместе с тем закупки сжиженного природного газа (СПГ) не позволили полностью компенсировать нехватку топлива из РФ.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поддержала инициативу некоторых стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского газа. По ее словам, запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне в том числе за счет добровольного снижения спроса на газ.



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