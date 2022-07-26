Минстрой скоро представит меры для застройщиков коммерческой недвижимости

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Минстрой России планирует в ближайшее время определиться с мерами поддержки застройщиков коммерческой недвижимости, рассказал РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

По словам собеседника агентства, пока в кабмине еще не определились с тем, как выбирать компании, которые могли бы рассчитывать на помощь государства.

"У нас есть много застройщиков коммерческой недвижимости, и нужно понимать, что тот или иной ТЦ или бизнес-центр действительно создадут рабочие места в населенном пункте или дадут другой экономический эффект", – уточнил Ломакин.

Замглавы Минстроя добавил, что меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости хотят сделать плавающими и привязанными к ключевой ставке по схеме ключевая-минус.

Ранее Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие 2022 года на 20,45%, с 69 261 до 83 420 рублей. При этом стоимость "квадрата" будет зависеть от субъекта. Например, в Москве она составит 161 208 рублей (+3%), а в Севастополе – 120 866 рублей (+31,35%).

