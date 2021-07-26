Эксперт назвал возможные причины взлета биткойна

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Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур назвал возможные причины взлета биткойна. По его словам, взлет произошел в связи с новостями об инвестициях SpaceX в цифровое золото. Об этом сообщает News.ru.

"Рост биткойна, по нашему мнению, обусловлен увеличением позитивных новостей по отношению к нему. Негативный информационный фон, который превалировал на крипторынках, смягчился благодаря сообщениям об инвестициях SpaceX в цифровое золото, а также слухам о принятии биткойна в Amazon", – рассказал эксперт.

По его словам, согласно данным биржи CEX.IO, 26 июля пара BTC/USD закрепилась на уровне 38 233 долларов, и по итогам недели цена биткойна сможет находиться на отметке выше 40 000 долларов.

20 июля биткойн резко потерял в цене: курс опустился до отметки в 29,56 тысячи долларов. Последний раз подобное происходило 22 июня. Однако к вечеру 25 июля цена криптовалюты достигла 34,4 тысячи долларов за "монету".

Между тем эксперт рассказал, что новый цикл роста этой криптовалюты начнется ближайшей осенью. По его словам, этому поспособствует новая волна коронавируса в мире, а также восстановление хешрейта биткойна.

