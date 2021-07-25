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Экономика

21:06

Курс биткойна превысил 34 тысячи долларов

экономика

Фото: Depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Курс биткойна превысил отметку в 34 тысячи долларов после снижения. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К вечеру 25 июля цена криптовалюты достигла 34,4 тысячи долларов за "монету". В течение нескольких дней курс биткойна держался в пределах между 32 и 33 тысячами долларов. Таким образом, за сутки он подорожал на 7%, а за последние четыре дня – на 17%.

20 июля биткойн резко потерял в цене: курс опустился до отметки в 29,56 тысячи долларов. Последний раз подобное происходило 22 июня.

Между тем, эксперт рассказал, что новый цикл роста этой криптовалюты начнется ближайшей осенью. По его словам, этому поспособствует новая волна коронавируса в мире, а также восстановление хешрейта биткойна.

Россияне за год заработали на биткойне 600 млн долларов

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