Металлурги предупредили об убытках при укреплении рубля и высоких налогах

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Ассоциация "Русская сталь", объединяющая компании "Северсталь", ММК, НЛМК и Evraz, предупредила об убытках отрасли в случае укрепления рубля и высоких налогах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Алексея Сентюрина.
По его словам, некоторые предприятия уже сейчас терпят убытки и снижают производство. Сентюрин отметил, что без скорейшего принятия мер существуют серьезные риски сокращения персонала в черной металлургии.
Исполнительный директор ассоциации заявил о резком ухудшении размещения заказов на закупку на внутреннем рынке. При этом многие компании перенаправили поставки в Китай и другие страны на фоне санкций. Однако Сентюрин рассказал, что там приходится продавать товар с дисконтом, а иногда – ниже себестоимости.
По данным "Русской стали", доля азиатского направления в экспорте уже превышает 50%. При этом до начала спецоперации этот показатель находился на уровне 10–20%. Сентюрин пояснил, что при курсе доллара 63,5 рубля экспортная цена некоторой продукции практически равна или ниже себестоимости.
Кроме того, размещение заказов на поставку стали в России также резко ухудшилось в мае. По его словам, негативные последствия продолжат выявляться, если не отменить акциз на жидкую сталь, повышенный налог на добычу полезных ископаемых на железную руду и коксующийся уголь. Эксперт добавил, что в настоящих условиях эти налоги приводят к убыточности некоторых компаний.
Руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко подтвердил обоснованность вопросов о снижении налоговой нагрузки. По его словам, укрепление курса рубля убивает прибыль всех российских экспортеров в среднем в два раза. Он отметил, что при падающих мировых и российских ценах на стальную продукцию стоимость угля и руды, которые необходимы для выплавки стали, остается высокой.
Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко заявил, что посещаемость ТЦ в России на фоне ухода из страны зарубежных компаний снизилась на 15%. По его словам, торговые центры терпят убытки, поскольку арендная плата включает в себя процент от оборота, который в данный момент частично остановлен.
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