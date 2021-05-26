В России могут ввести новые тарифы на теплоэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба предложила ввести в России эталонные тарифы на теплоэнергию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы антимонопольной службы Виталия Королева.

По его словам, основой расчета эталонного тарифа является средний уровень дохода организации, которая и занимается соответствующей деятельностью. Отмечается, что такой подход позволит избежать роста тарифов на тепло.

Эталоны планируют вводить постепенно – предполагается, что в нескольких регионах уже с 1 июля следующего года будут запущены пилотные проекты.

Сейчас расчет тарифов на тепло основан на показателях расходов предприятий, которые они могут доказать.

Ранее сообщалось, что передать данные приборов учета тепловой энергии теперь можно на mos.ru.