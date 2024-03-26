Производящая банкоматы компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания "Банковские и финансовые системы", производящая отечественные банкоматы, в 2023 году получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Присвоение соответствующего звания позволит предприятию экономить на налогах и инвестировать вырученные средства в развитие производства, а также увеличение объемов выпуска, отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания уже заключила контракты на поставку продукции с ведущими банками России, в том числе входящими в перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ. Это станет важным шагом на пути к импортозамещению в банковской отрасли.

Отмечается, что банкоматы от резидента ОЭЗ оснащены современными технологиями, системой мультимедиа и защитой от мошенников. Специалисты также установили в них биометрическую камеру, узконаправленный микрофон и считыватель бесконтактных или транспортных карт, двухмерных штрихкодов и QR-кодов. В настоящее время степень локализации производства превышает 80%.

По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, предприятие активно прорабатывает варианты кооперации с другим резидентом, в рамках которой планируется использовать при выпуске банкоматов на площадке "Руднево" мониторы отечественного производства.

В данный момент специалисты ведут работу по созданию новых устройств и комплектующих, а в планах – развитие производства механизмов самообслуживания для транспортной и городской инфраструктуры, рассказал генеральный директор "Банковские и финансовые системы" Артем Жилонов.

Накануне стало известно, что компания "Медплант", также являющаяся резидентом собой экономической зоны, разработала портативный электрический аспиратор. Предприятие вложило в производство около 30 миллионов рублей.