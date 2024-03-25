Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" зарегистрировал портативный электрический аспиратор

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания "Медплант", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", разработала портативный электрический аспиратор. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" выпускает изделия для оказания первой и скорой медицинской помощи. По итогам прошлого года предприятие вложило в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы около 30 миллионов рублей", – приводят его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Производство первой крупной партии электрических аспираторов планируют завершить в марте 2024 года. Устройство используется для санации верхних дыхательных путей при попадании в организм большого количества жидкости или инородного тела. Его также применяют в акушерстве и реаниматологии.

Гендиректор компании Константин Невский пояснил, что преимуществами аппарата являются его небольшие габариты и облегченная конструкция. Устройство весит менее трех килограммов при производительности 17 литров в минуту.

В 2023 году резидентами ОЭЗ стали 16 высокотехнологичных компаний. Статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет компаниям экономить и направлять деньги на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств. Компании благодаря статусу сэкономят около 14,5 миллиарда рублей.

