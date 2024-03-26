Юрист рассказал, как понять, что у банка скоро отзовут лицензию

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Существуют четыре главных признака, стопроцентно говорящих о скорых проблемах с лицензией у банка. На что стоит обратить внимание рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер одной юридической компании Петр Гусятников.

По его словам, первым и самым очевидным признаком является внезапный подъем ставок по депозитам выше рынка, если это действие не является частью PR-акции для отдельных категорий вкладчиков, а объявляется для всех.

"Таким образом финансовая организация пытается привлечь дополнительные деньги, если она находится в плачевном положении", – пояснил юрист.

Вторым признаком эксперт назвал введение ограничений на вывод средств. Например, появляется ограничение конкретной суммы в сутки или сообщение о записи на данную процедуру за несколько дней и прочее.

Третий – если банк меняет график работы или вовсе закрывает некоторые отделения. Гусятников отметил, что организация делает это для ограничения потока клиентов, которые могут снять деньги. Кроме того, таким образом может происходить оптимизация финансовой деятельности, что свидетельствует о проблемах.

И последним признаком юрист назвал массовый вывод средств юрлицами. Потенциальный клиент может об этом узнать, изучив отчетность банка, заметил эксперт.

Гусятников также добавил, что подозрения может вызвать участие банка в судебных процессах, о чем можно узнать, обратившись в него напрямую или на сайте ФССП.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала точечной работу ЦБ по отзыву лицензий у банков. Она отметила, что это крайняя мера, которой предшествует системная работа. Глава регулятора добавила, что решения принимаются в случаях, когда банки не исправляют выявленные ошибки и не меняют положение внутри организаций.