Мосбиржа возобновит торги акциями и бондами 28 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мосбиржа 28 февраля возобновит торги бондами российских компаний и ОФЗ, а также акциями иностранных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.
Торги облигациями будут проводиться в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 и с 09:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок. Торги российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными облигациями будут проводиться с 09:50 до 13:50, а также в РПС с 09:30 до 14:00.
При этом иностранные акции и иные облигации в РПС будут торговаться с 09:30 до 19:00.
24 марта курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 рублей. По состоянию на 15:37 по московскому времени доллар упал до 101,55 рубля, потеряв 2 рубля. Еще раньше курс американской валюты и вовсе уменьшился до 94,99 рубля, упав ниже отметки 100 рублей впервые с 3 марта.
Укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: