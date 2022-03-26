Мосбиржа возобновит торги акциями и бондами 28 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа 28 февраля возобновит торги бондами российских компаний и ОФЗ, а также акциями иностранных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

Торги облигациями будут проводиться в режиме основных торгов с 09:50 до 18:50 и с 09:30 до 19:00 в режиме переговорных сделок. Торги российскими акциями, корпоративными облигациями и региональными облигациями будут проводиться с 09:50 до 13:50, а также в РПС с 09:30 до 14:00.

При этом иностранные акции и иные облигации в РПС будут торговаться с 09:30 до 19:00.

24 марта курс доллара в ходе торгов опустился ниже 100 рублей. По состоянию на 15:37 по московскому времени доллар упал до 101,55 рубля, потеряв 2 рубля. Еще раньше курс американской валюты и вовсе уменьшился до 94,99 рубля, упав ниже отметки 100 рублей впервые с 3 марта.

Укрепление российской валюты произошло на фоне решения властей РФ принимать оплату за газ в рублях. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

