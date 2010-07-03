В России увеличились закупки отечественных лекарств

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Компания DSM Group проанализировала данные о продажах лекарственных средств в России за первые месяцы 2019 года. Эксперты отметили значительный прирост продаж российских препаратов, пишет RT.

В январе рост составил 17 процентов в рублях и 6 процентов в упаковках, в феврале – плюс дополнительно 10 процентов в денежном эквиваленте. Прирост объема продаж импортных лекарств относительно низкий: в рублях он составил 0,3 процента.

Специалисты также заключили, что препарат отечественного производства в среднем более чем в три раза дешевле импортного – 102 и 335 рублей за упаковку соответственно.

Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева подтвердила, что россияне отдают предпочтение отечественным лекарствам против простуды и ОРВИ.

В Госдуме предложили устроить в аптеках отдельные полки для отечественных и иностранных лекарств. По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас в аптеках представлены главным образом зарубежные препараты, хотя их российские аналоги могут быть более доступными по цене.

Также сообщалось, что Минпромторг и Российская венчурная компания (РВК) поддержат предприятия, которые ведут исследования в области создания препаратов. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба отметил, что рынок отечественных лекарств является одним из самых быстрорастущих в мире. По его словам, поддержка инноваций в фармакологии является одним из элементов стратегии развития фармацевтической промышленности "Фарма-2030".