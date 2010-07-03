В России увеличились закупки отечественных лекарств

Компания DSM Group проанализировала данные о продажах лекарственных средств в России за первые месяцы 2019 года. Эксперты отметили значительный прирост продаж российских препаратов, пишет RT.
В январе рост составил 17 процентов в рублях и 6 процентов в упаковках, в феврале – плюс дополнительно 10 процентов в денежном эквиваленте. Прирост объема продаж импортных лекарств относительно низкий: в рублях он составил 0,3 процента.
Специалисты также заключили, что препарат отечественного производства в среднем более чем в три раза дешевле импортного – 102 и 335 рублей за упаковку соответственно.
Ранее исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева подтвердила, что россияне отдают предпочтение отечественным лекарствам против простуды и ОРВИ.
В Госдуме предложили устроить в аптеках отдельные полки для отечественных и иностранных лекарств. По словам депутата Ярослава Нилова, сейчас в аптеках представлены главным образом зарубежные препараты, хотя их российские аналоги могут быть более доступными по цене.
Также сообщалось, что Минпромторг и Российская венчурная компания (РВК) поддержат предприятия, которые ведут исследования в области создания препаратов. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба отметил, что рынок отечественных лекарств является одним из самых быстрорастущих в мире. По его словам, поддержка инноваций в фармакологии является одним из элементов стратегии развития фармацевтической промышленности "Фарма-2030".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.