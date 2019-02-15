Минпромторг поддержит разработку новых лекарств

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Минпромторг и Российская венчурная компания (РВК) поддержат предприятия, которые ведут исследования в области создания препаратов. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Цыба отметил, что рынок отечественных лекарств является одним из самых быстрорастущих в мире. "Элементы государственной промышленной политики, которые касаются и лекарственного обеспечения и где-то вопросов, которые касаются лекарственной безопасности, мы должны выстраивать", – цитирует портал News.ru замминистра.

По его словам, поддержка инноваций в фармакологии является одним из элементов стратегии развития фармацевтической промышленности "Фарма-2030". Работу над проектом планируют завершить до середины 2019 года, потом она поступит на утверждение в правительство.

Чиновник отметил, что экспорт медицинской продукции значительно увеличится в ближайшие пять-шесть лет. "Для этого мы формируем блок инструментов и механизмов поддержки подобного рода компаний", – подчеркнул представитель Минпромторга.

Власти ставят цель нарастить экспорт также и медицинских изделий. Но потенциал российских компаний может быть ограничен, признает министерство: в мире покупатели предпочитают не приобретать отдельные продукты, а комплексно оснащать медицинские учреждения – в России почти пока нет компаний, предоставляющих такие услуги.