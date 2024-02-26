Объем производства продуктов питания вырос более чем на 38% в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские производители продуктов питания в прошлом году увеличили объем выпуска на 38,6% по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С его слов, по результатам 2023 года в столице на 14% выросло число фабрик и заводов, работающих в пищевой отрасли, – сейчас их больше 290. Также выпуск мясной продукции и субпродуктов увеличился на 94,5%, молочной – на 15,5%, сказал Ефимов и добавил, что предприятия отгрузили продуктов питания более чем на 639 миллиардов рублей, что на 13,8% больше, чем в 2022 году.

Отмечается, что рост показателей производства московских компаний также связан с оказываемой городом поддержкой промышленности. Так, в столице статус промкомплекса имеют 24 предприятия по производству хлебобулочных, кондитерских, мясных и молочных изделий. Данный статус предоставляет налоговые льготы – снижение регионального налога на прибыль до 13,5%, сокращение налога на недвижимость до 50%, налога на землю – до 20%, снижение арендной ставки – до 0,3%. Сэкономленные деньги предприятия могут направить на собственное развитие, расширение ассортимента и другое.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что статус промкомплекса есть у четырех крупных мясоперерабатывающих предприятий Москвы, которые по итогам прошлого года изготовили свыше 284 тысяч тонн колбас. Кроме того, особый статус имеют 11 производителей муки и хлебобулочной продукции, в 2023 году они выпустили 482 тысячи тонн продукции, отметил Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что больше 800 промышленных столичных предприятий в прошлом году получили поддержку от городских властей. Для компаний доступны субсидия на компенсацию части от процентных платежей по инвестиционным кредитам, льготные займы от московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства и офсетные контракты.

64 тысячи тонн хлеба выпекает булочный цех в Москве