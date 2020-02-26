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Экономика

15:15

Вильфанд рекомендовал россиянам забыть слово "целина"

экономика экология

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Глобальное изменение климата не позволит России освоить новые земли для сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" эксперт заявил, что следует фактически забыть о слове "целина".

"В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово" целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть", – рассказал Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что существует возможность увеличить сельскохозяйственный потенциал существующих специализированных территорий. При этом в России уже отведено под сельское хозяйство 22 процента территории.

В нынешнем году в России прогнозируют умеренное лето. По мнению сотрудника Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, средняя температура будет держаться на уровне климатической нормы.

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