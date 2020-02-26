Вильфанд рекомендовал россиянам забыть слово "целина"

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Глобальное изменение климата не позволит России освоить новые земли для сельского хозяйства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На презентации доклада "Глобальный климат и почвенный покров России" эксперт заявил, что следует фактически забыть о слове "целина".

"В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово" целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть", – рассказал Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что существует возможность увеличить сельскохозяйственный потенциал существующих специализированных территорий. При этом в России уже отведено под сельское хозяйство 22 процента территории.

В нынешнем году в России прогнозируют умеренное лето. По мнению сотрудника Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, средняя температура будет держаться на уровне климатической нормы.

