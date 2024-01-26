США опередили Китай в гонке за первую экономику мира – СМИ

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США вырвались в лидеры гонки с Китаем за звание первой экономики мира, сообщает Bloomberg.

В прошлом году американский ВВП вырос на 6,3% в номинальном выражении, а китайский – на 4,6%. Номинальное выражение ВВП означает отсутствие поправок на инфляцию.

Как пишет агентство, такие результаты подсвечивают более широкую тенденцию: экономика США выходит из пандемии коронавируса в лучшем положении, чем китайская. Об этом говорит ситуация на фондовом рынке: акции компаний из Штатов достигли на текущей неделе рекордных максимумов, тогда как китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

В начале 2023 года многие аналитики ожидали рецессии в США в связи с повышением ФРС ключевой ставки для борьбы с рекордной за десятилетия инфляцией. Для Китая же специалисты спрогнозировали стремительное восстановление, так как Пекин принял решение открыть экономику после строгих ковидных ограничений.

3 января американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Еще в сентябре прошлого года госдолг Штатов составлял 33 триллиона долларов. Эксперты считают, что обслуживание государственного долга может обойтись Белому дому в треть бюджетных поступлений.

До этого стало известно, что государственный долг США всего за сутки увеличился на 275 миллиардов долларов, что на 3% превышает весь российский долг.

Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов