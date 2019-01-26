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26 января, 22:38

В Чечне предложили "Газпрому" списывать долги малоимущим

экономика

26 января, 22:38

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Фото: ТАСС/Елена Афонина

Ситуацию со списанием долгов за газ с населения Чечни прокомментировал министр республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров. По его словам, промышленные гиганты в социально ориентированном государстве должны списывать "неперспективные" долги малоимущим.

"Не важно, где такая благотворительность имеет место – в Грозном, в Перми или в Магадане", – цитирует РИА Новости Умарова.

До этого Умаров говорил, что Чечня не пользовалась газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже". Сумма долга сформировалась с января 2007 года по октябрь 2015 года.

Ранее сообщалось, что долги за газ населения РФ перед "Газпромом" достигли 37,9 миллиарда рублей. О том, что Заводской районный суд Грозного обязал газовую компанию списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей, сообщалось 17 января. "Газпром" уже подал апелляционную жалобу на решение суда.

Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

экономика

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