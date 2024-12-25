Reuters: цена на газ в России снизилась из-за санкций Евросоюза

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Цена сниженного углеводородного газа в России в декабре снизилась в два раза по сравнению с предыдущим месяцем из-за расширений санкций со стороны Евросоюза, сообщает Reuters.

По утверждениям журналистов, это связано с притоком топлива, экспорт которого был ограничен.

Между тем Катар пригрозил Европе, что перестанет поставлять сжиженный природный газ, если Брюссель продолжит накладывать штрафы по выбросам углекислого газа и правам человека.

Катарский министр по вопросам энергетики и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби заявил, что не собирается мириться с условиями, согласно которым компании должны выплачивать штрафы в размере 5% от годовой выручки при нарушении критериев по выбросам углекислого газа.