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22 декабря, 17:38

Политика

Катар пригрозил оставить Европу без СПГ

Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Катар перестанет поставлять сжиженный природный газ в Европу, если Брюссель будет накладывать штрафы за несоблюдение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на министра по вопросам энергетики Катара и гендиректор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.

Сейчас, согласно новым правилам, которые вступят в силу в 2027 году, компании должны выплачивать штрафы в размере 5% от годовой выручки, если нарушат критерии по выбросам углекислого газа.

Министр сообщил, что не собирается мириться с такими условиями. Если Катарская компания будет оштрафована, то Европе придется искать нового поставщика газа.

При этом Евросоюз впервые закупил газ у Мексики и Республики Конго.

Ранее сообщалось, что Украина планирует остановить транзит газа из России в Европу утром 1 января. Киев заявил, что возобновление транзита возможно по запросу Европейской комиссии, однако это должен быть не российский газ.

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