25 декабря, 11:59Экономика
Новак допустил увеличение перечня регионов, где запретят майнинг
Фото: depositphotos/IgorVetushko
В России может вырасти число регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов", – заметил он.
Речь идет о тех субъектах страны, где в рамках социально-экономических прогнозов возможен дефицит электричества. В таком случае будет обеспечен приоритет социальным объектам и строящимся предприятиям вместо разрешения майнинга.
Ранее российский кабмин утвердил перечень регионов, где нельзя будет заниматься добычей цифровых валют с 1 января 2025 года до 2031 года.
В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России.
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