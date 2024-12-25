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25 декабря, 11:59

Экономика

Новак допустил увеличение перечня регионов, где запретят майнинг

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В России может вырасти число регионов, где будет запрещен майнинг криптовалют, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если будут такие обращения от регионов, от губернаторов", – заметил он.

Речь идет о тех субъектах страны, где в рамках социально-экономических прогнозов возможен дефицит электричества. В таком случае будет обеспечен приоритет социальным объектам и строящимся предприятиям вместо разрешения майнинга.

Ранее российский кабмин утвердил перечень регионов, где нельзя будет заниматься добычей цифровых валют с 1 января 2025 года до 2031 года.

В перечень попали Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и новые регионы России.

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