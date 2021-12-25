Вучич намерен попросить Путина о дополнительных объемах газа для Сербии

Фото: depositphotos/photoweges

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует попросить у Владимира Путина дополнительные объемы газа для республики.

Он уточнил, что страна получит больше, чем 6 миллионов кубических метров газа. По словам Вучича, в субботу, 25 декабря, он планирует провести с российским коллегой телефонные переговоры.

"Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил, такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего", – приводит слова президента Сербии ТАСС.

Ранее Вучич сообщил, что Сербия может ежедневно экономить 8,6 миллиона евро благодаря заключенному с Россией выгодному договору на поставку газа.

Как объяснил глава государства, Россия поставляет в Сербию 6 миллионов кубических метров газа в сутки. При этом цена 1 тысячи кубометров по контракту с Москвой составляет 270 долларов, что в шесть раз меньше европейской биржевой.