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Экономика

11:52

Козак не видит рисков существенного роста цен на бензин в 2020 году

экономика

Фото: depositphotos/zorandim

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин в 2020 году существенно не вырастут. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что для регулирования цен на топливо в России действует демпфирующий механизм. Соответствующая система позволяет правительству частично возмещать нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива внутри страны. Эта мера вступает в силу в том случае, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

"Правительство уверено в тех механизмах, которые работают. Нет никаких оснований опасаться", – подчеркнул Дмитрий Козак.

По данным Росстата, в 2019 году цены на бензин показали наименьший рост за 11 лет. Его стоимость выросла на 1,9 процента. Аналогичный показатель на отрезке в десять лет аналитики зафиксировали и в отношении дизельного топлива.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на 2020 год прогнозирует подорожание бензина и других видов топлива на уровне инфляции. Речь в первую очередь идет о розничных продажах.

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