Время продажи алкоголя сократят в Курганской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Курганской области с 1 марта 2026 года сократят время розничной продажи алкоголя, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной думы.

В рамках принятого закона купить алкогольную продукцию можно будет с 10:00 до 20:00 по местному времени. Исключениями будут являться розничная продажа при оказании услуг общественного питания и иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Кроме того, в Пермском крае в связи с постановлением регионального правительства продажа алкогольной продукции будет осуществляться с 08:00 до 22:00. Соответствующий документ подписал губернатор региона Дмитрий Махонин.

Ранее сообщалось, что в Московской области продажа алкоголя в общепите, вход в который расположен во дворе многоквартирного дома, с 1 марта 2026 года будет разрешена только с 13:00 до 15:00. Соответствующий закон принят Мособлдумой.