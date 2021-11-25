В МИД Сербии назвали договор с РФ о цене на газ историческим

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Договор России и Сербии о цене на газ является историческим, заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

"Президент Сербии Александар Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с Владимиром Путиным, чем подтверждено взаимопонимание и дружба наших стран", – приводит слова министра пресс-служба МИД Сербии.

Ранее сообщалось, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич договорились о цене на газ на переговорах в Сочи.

Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по 270 долларов за тысячу кубических метров.

