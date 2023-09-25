"Почта России" ответила на слова Матвиенко о финансовой дыре

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Финансовое положение "Почты России" остается напряженным, заявил глава компании Михаил Волков. Так он прокомментировал слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о проблемах в организации.

"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось изменить тренд – почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей", – приводит "Газета.ру" его слова.

Волков объяснил, что примерно 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в сельских и удаленных населенных пунктах, где они выполняют социальную функцию. Такие подразделения, как правило, убыточны, подчеркнул глава компании. Для продолжения их работы требуется дополнительная поддержка, резюмировал он.

Ранее Матвиенко отметила, что в бюджете "Почты России" продолжает расти "финансовая дыра". По ее мнению, кабмину необходимо выработать правильную модель функционирования этой компании.

Она предположила, что внутри организации могут проходить другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов. По словам Матвиенко, власти шли навстречу "Почте России", однако ее финансовое положение печальное, и никто не принимает мер на этот счет.



Представители банков рассказали о преимуществах и особенностях цифрового рубля