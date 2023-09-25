Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете Почты России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В бюджете Почты России продолжает расти "финансовая дыра", кабмину необходимо выработать правильную модель существования этой компании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

В ходе пленарного заседания палаты она предположила, что в этой компании могут проходить "другие процессы, которые надо поправить с участием правоохранительных органов". По словам Матвиенко, власти шли навстречу Почте России, однако ее финансовое положение печальное и никто не принимает мер на этот счет.

"Но невозможно, "дыра" в почте финансовая растет и растет и никто не реагирует. И мы голову прячем в песок, думаем – рассосется, не рассосется", – подчеркнула она.

Матвиенко предложила срочно поправить эту ситуацию. При этом она отметила важность существования почты и подчеркнула, что ее нужен сохранить. Спикер СФ добавила, что палата будет обращаться по этому вопросу в правительство.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин указал на большое количество проблем у Объединенной судостроительной компании, которые требуют решения. Речь шла о проблемах в корпоративном управлении, с огромной финансовой дырой и глубоким технологическим отставанием.

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