Курс доллара на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с 17 августа.

По данным на 16:12, курс американской валюты вырос на 0,17%, до 95,02 рубля. Евро рос на 0,16%, до 102,82 рубля, а юань прибавлял 0,41%, поднимаясь до 13,025 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин предупредил, что есть вероятность ослабления курса рубля после 28 августа. Специалист объяснил, что в настоящее время ситуация складывается так же, как и в предыдущие два месяца: продажа иностранной валюты только сдерживает рубль от падения.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что недавнее решение Банка России повысить ключевую ставку поспособствовало укреплению национальной валюты. По его мнению, мер, предпринятых ЦБ РФ, может быть достаточно.



Экономист предположил, что ЦБ РФ не будет менять ключевую ставку в этом году