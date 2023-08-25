В Руспродсоюзе рассказали, какие продукты подешевеют к осени

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Снижение цен на плодоовощную продукцию традиционно ожидается к осени. За последнюю неделю средняя розничная стоимость на фрукты и овощи уже уменьшилась примерно на 2,4%, рассказал Москве 24 заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

"С началом лета и вплоть до середины осени мы ежегодно наблюдаем сезонное снижение цен, обусловленное поступлением на рынок большого количества грунтовых овощей и фруктов с российских аграрных предприятий. Текущий сезон не исключение", – отметил эксперт.





Дмитрий Леонов заместитель председателя правления Руспродсоюза За неделю средние розничные цены на фрукты и овощи в среднем снизились на 2,4%. Лук подешевел на 7,6%, картофель – на 7%, морковь – на 6,1%, капуста – на 5,2%, помидоры – на 4,3%, свекла – на 3,5%, а огурцы – на 1,2%.

Представитель ассоциации добавил, что в ближайшее время тенденция к снижению сохранится.

Ранее Минсельхоз опроверг информацию о существенном подорожании хлеба в России. По прогнозам ведомства, динамика цен на него в этом году не превысит уровень общей инфляции. Кроме того, министерство опровергало и данные о возможном увеличении стоимости гречки к осени 2023 года. В Минсельхозе отметили, что ценовая политика останется стабильной. Более того, стоимость крупы в июле этого года была на 43% ниже, чем годом ранее.