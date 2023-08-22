Россиянам объяснили, как выбрать безопасные фрукты в магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала об опасности обработанных фруктов. Об этом сообщает телеканал "360".

Как утверждает диетолог, исключить обработку фруктов невозможно, поскольку на них специально наносят воск, чтобы сохранить товарный вид продуктов при транспортировке из-за границы.

По словам Писаревой, сам воск не представляет опасности для покупателей. Однако она не советует приобретать фрукты вдоль дорог или около метро, где много выхлопных газов и грязи. Эти вредные вещества оседают на продуктах, а воск их впитывает. Поэтому иногда обработанные фрукты могут провоцировать аллергию у людей, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом.

При этом диетолог предупредила людей еще об одной опасности: бывает, что фрукты привозят еще зелеными и отправляют дозревать в газовые камеры. Из-за этого в продуктах скапливаются нитраты, которые намного вреднее, чем воск.

Однако специалист отмечает, что фрукты, выставленные в магазинах, безопасные, так как их проверяют в Роспотребнадзоре.

"Конечно же, мы никогда не поймем, каким образом обработано яблоко, которое мы купили: синтетический это воск или натуральный. По внешнему виду это невозможно определить", – заявила Писарева.

Нутрициолог рекомендует смывать воск горячей водой или замачивать фрукты в воде на 10–15 минут, а потом просто протирать их тряпкой или салфеткой.

"Также можно промывать фрукты с помощью яблочного уксуса, тогда они будут лучше очищаться. Многие снимают шкурку с фруктов, тем самым избавляются от вредного вещества. Но теряют и много полезного", – добавила эксперт.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ исключили риск возникновения дефицита овощей в стране. По данным ведомства, импорт продовольствия идет без перебоев, также существует возможность оперативно перестраивать каналы поставок.

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