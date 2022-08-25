В Европе цена газа превысила 3 200 долларов за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе превысила 3 200 долларов за тысячу кубометров. Такого показателя она достигла впервые с 8 марта, свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость газа в Европе выросла более чем на 7%. При этом цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 3 215 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев. По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.

