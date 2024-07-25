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Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерна, рассказал глава региона Андрей Бочаров. Его слова приводятся в официальном телеграм-канале местной администрации.

"Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 миллионов гектаров обработано, собрано 3 миллиона тонн высококачественного зерна – по нашим погодным условиям это достойный результат", – отметил губернатор.

Перед аграриями стоит задача собрать 4 миллиона тонн зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Также в регионе продолжается сбор урожая первых в этом сезоне овощей. Общая посевная площадь в Волгоградской области составляет 3,3 миллионов гектаров.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что весенние заморозки не сильно повлияли на объем сбора российского зерна. Аграрии успели вовремя вновь засеять большую часть пострадавших площадей, подчеркнула она.

При этом майские заморозки повредили от 50 до 70% яблонь в Центральной России, рассказывали в Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала.

