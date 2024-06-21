Минсельхоз: заморозки не сильно повлияли на объемы сбора зерна в РФ

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Весенние заморозки не сильно повлияли на объем сбора российского зерна, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Действительно, больше 1 миллиона гектаров у нас выпало по заморозкам", – цитирует ее ТАСС.

Однако, подчеркнула Лут, аграрии успели вовремя вновь засеять большую часть пострадавших от заморозков площадей.

"Не всегда зерновыми, но другими культурами пересеяли", – сказала министр.

Зафиксированные в мае заморозки повредили от 50 до 70% яблонь в Центральной России, рассказывали в Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала.

После этого Владимир Путин поручил принять решения, чтобы избежать скачков стоимости яблок. Он подчеркивал, что после похолодания в 21 регионе страны погибло более 1% урожая.

