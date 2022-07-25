Мантуров рассказал о производстве высокочистого неона в РФ

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Россия сможет выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона до конца года. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, производство высокочистого неона запустили на базе МГТУ имени Баумана. Он отметил, что данный газ является критически важным для мировых микроэлектронных фабрик, которые занимаются выпуском микрочипов.

"Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси", – приводит слова Мантурова РИА Новости.

Он добавил, что в следующем году планируется нарастить производство до 180 000 кубометров, что составляет почти четверть мировых потребностей.

Мантуров подчеркнул, что Россия готова на выгодных условиях обсуждать поставки чистых газов и оказание услуг по очистке сырья из других стран.

Ранее сообщалось, что в Московской школе управления Сколково состоялся финал программы "Практикум 25", в котором были представлены проекты развития отраслей экономики России. В частности, предприниматель из Магнитогорска Артем Гурштейн (ГК "Ультра") представил проект "Биржа меда". Он предполагает трансформацию отрасли пчеловодства России и вывод ее в топ-3 производителей меда к 2028 году.

