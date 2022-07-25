Эксперт рассказал, возможно ли падение курса рубля ниже 100 за доллар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Падение курса рубля ниже 80-100 за доллар к концу года может произойти только в случае катастрофических событий в мире. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Ранее аналитики ведущих российских банков пришли к выводу, что к концу года курс валют установится на уровне около 70 рублей за доллар, сообщает газета "Известия". В конценсус-прогнозе для издания отмечается, что падению поспособствуют закупки валют дружественных государств, стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье. На сегодняшний день курс валют установился в районе 57 рублей за доллар.
Колганов подчеркнул, что стоимость рубля во многом будет зависеть от внешних факторов.
С течением времени курс доллара на российском рынке действительно начнет подниматься, предполагает Колганов. В частности, это будет связано с неизбежным падением цен на нефть и газ. "Они еще какое-то время продержатся высоко. Сколько именно, я боюсь прогнозировать. Но, возможно, этот период продлится довольно долго", – отметил эксперт.
Также не исключено, что в мировой экономике наступит спад, продолжает Колганов. Это ограничит спрос на топливно-сырьевые товары. А значит, цены на них поползут вниз, это приведет к ослаблению рубля и укреплению доллара, отметил эксперт.
Кроме того, ситуация напрямую зависит от развития параллельного импорта. "Наши связи с Европой и США ограниченны. Мы ищем другие рынки для закупки товаров по импорту. И там далеко не все переведено на национальные валюты, там и доллар тоже ходит. И поэтому спрос на доллары по мере того, как мы будем с этими рынками осваиваться, вероятно, начнет возрастать", – объяснил Колганов.
Точно просчитать все факторы невозможно, поэтому ситуация с курсом рубля к концу года может быть разной. "Если наши финансовые власти будут проводить активную политику, чтобы подтягивать курс доллара к удобной для них цифре (предпринимать валютные интервенции или закупки на биржевом рынке, принимать меры по ключевой ставке и так далее), они постараются подтянуть его к величине в 65–70 рублей за доллар", – спрогнозировал Колганов.
Такой показатель оптимален как для потребителей, так и для бизнеса, считает эксперт. Он напомнил, что до начала военной операции на Украине и массового введения санкций доллар держался в коридоре 70–80 рублей. Это значит, что повышение цен на импорт курс в 65–70 рублей не вызовет.
"У нас будут ограничены традиционные импортные поставки из Европы, Южной Кореи и некоторых других стран. С другой стороны, курс рубля для импорта будет более благоприятным. Поэтому я не ожидаю снижения цен на импортные товары, но и роста тоже", – предполагает Колганов.
Курс в 65–70 рублей благоприятен и для экспортеров российской продукции за рубеж: это позволит ориентированным отраслям хорошо зарабатывать. Исходя из вышеперечисленного, такой курс обеспечит спокойное стабильное развитие российской экономики, считает экономист.
Он уверен, что сценарий обвала курса ниже 80–100 рублей за доллар крайне маловероятен.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что до конца этого года Центробанк может снизить ключевую ставку до 5%. После этого, по его словам, может произойти возврат к курсу около 70–80 рублей за евро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: