Эксперт рассказал, возможно ли падение курса рубля ниже 100 за доллар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Падение курса рубля ниже 80-100 за доллар к концу года может произойти только в случае катастрофических событий в мире. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Ранее аналитики ведущих российских банков пришли к выводу, что к концу года курс валют установится на уровне около 70 рублей за доллар, сообщает газета "Известия". В конценсус-прогнозе для издания отмечается, что падению поспособствуют закупки валют дружественных государств, стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье. На сегодняшний день курс валют установился в районе 57 рублей за доллар.

Колганов подчеркнул, что стоимость рубля во многом будет зависеть от внешних факторов.





Андрей Колганов ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Нынешние движения курса, когда он скакал от 150 до 50 рублей за доллар, вызваны не закономерностями внутреннего рынка, а внешними обстоятельствами. В частности, введением санкций. Сначала они вызвали панику и бегство от рубля. А затем оказалось, что санкции ограничивают спрос на доллары на нашем рынке. Соответственно, курс рубля из-за этого укрепился.

С течением времени курс доллара на российском рынке действительно начнет подниматься, предполагает Колганов. В частности, это будет связано с неизбежным падением цен на нефть и газ. "Они еще какое-то время продержатся высоко. Сколько именно, я боюсь прогнозировать. Но, возможно, этот период продлится довольно долго", – отметил эксперт.

Также не исключено, что в мировой экономике наступит спад, продолжает Колганов. Это ограничит спрос на топливно-сырьевые товары. А значит, цены на них поползут вниз, это приведет к ослаблению рубля и укреплению доллара, отметил эксперт.

Кроме того, ситуация напрямую зависит от развития параллельного импорта. "Наши связи с Европой и США ограниченны. Мы ищем другие рынки для закупки товаров по импорту. И там далеко не все переведено на национальные валюты, там и доллар тоже ходит. И поэтому спрос на доллары по мере того, как мы будем с этими рынками осваиваться, вероятно, начнет возрастать", – объяснил Колганов.

Точно просчитать все факторы невозможно, поэтому ситуация с курсом рубля к концу года может быть разной. "Если наши финансовые власти будут проводить активную политику, чтобы подтягивать курс доллара к удобной для них цифре (предпринимать валютные интервенции или закупки на биржевом рынке, принимать меры по ключевой ставке и так далее), они постараются подтянуть его к величине в 65–70 рублей за доллар", – спрогнозировал Колганов.

Такой показатель оптимален как для потребителей, так и для бизнеса, считает эксперт. Он напомнил, что до начала военной операции на Украине и массового введения санкций доллар держался в коридоре 70–80 рублей. Это значит, что повышение цен на импорт курс в 65–70 рублей не вызовет.

"У нас будут ограничены традиционные импортные поставки из Европы, Южной Кореи и некоторых других стран. С другой стороны, курс рубля для импорта будет более благоприятным. Поэтому я не ожидаю снижения цен на импортные товары, но и роста тоже", – предполагает Колганов.

Курс в 65–70 рублей благоприятен и для экспортеров российской продукции за рубеж: это позволит ориентированным отраслям хорошо зарабатывать. Исходя из вышеперечисленного, такой курс обеспечит спокойное стабильное развитие российской экономики, считает экономист.

Он уверен, что сценарий обвала курса ниже 80–100 рублей за доллар крайне маловероятен.





Андрей Колганов ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Только при каких-то катастрофических событиях. То, что на языке биржевиков называется "Черный лебедь": события, которые предугадать невозможно. Такой сценарий на данный момент крайне маловероятен.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что до конца этого года Центробанк может снизить ключевую ставку до 5%. После этого, по его словам, может произойти возврат к курсу около 70–80 рублей за евро.



