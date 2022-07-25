В Сколкове представили проект развития пчеловодства в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московской школе управления Сколково состоялся финал программы "Практикум 25", в котором были представлены проекты развития отраслей экономики России.

В частности, предприниматель из Магнитогорска Артем Гурштейн (ГК "Ультра") представил проект "Биржа меда". Он предполагает трансформацию отрасли пчеловодства России и вывод ее в топ-3 производителей меда к 2028 году.

На защите проекта присутствовали председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства Сергей Тастан, исполнительный директор Ассоциации естественного пчеловодства Иван Пигарев, министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов, вице-президент Межрегиональной ассоциации координации деятельности крупных пчеловодов, переработчиков и ученых, исполнительный директор ГК "Башкирские пасеки" Сергей Мулюков, председатель РОО "Пчеловоды Башкирии" Иван Вавилов, профессор БГАУ, ученый секретарь ГАУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Марат Гиниатуллин и предприниматель из Владивостока Максим Молчанов.



По итогу практикума участники подписали многостороннее соглашение о разворачивании проекта "Биржа меда". В его рамках будет организована лизинговая компания для пчеловодов, лаборатория меда с представительством в каждом регионе и целая экосистема для покупателей, производителей и продавцов.

Ранее в экоцентре "Пчеловодство" в Москве открылся виртуальный завод по производству меда. Специалисты Мосприроды подготовили экскурсию в виртуальной реальности.