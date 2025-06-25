Почти на 80% выросли инвестиции в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вложения в покупку готовых коммерческих объектов Москвы в период с января по март 2025 года выросли почти на 80%, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Основными инвесторами выступают крупные корпорации и банки, для которых покупка недвижимости под офисы и штаб-квартиры является выгодным долгосрочным вложением, особенно в условиях роста арендных ставок и ограниченного предложения качественных площадей", – объяснила она.

В итоге за первый квартал текущего года вложения в коммерческую недвижимость в столице составили 164 миллиарда рублей. При этом на город пришлось 89% от всех сделок с готовой недвижимостью в России. Этот показатель вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, с января по март 2025 года выросли инвестиции в строительство коммерции. По данным платформы "Инвестиционные проекты", на начало апреля в активной стадии постройки находился 371 проект на суммарно 1,9 триллиона рублей. Объем инвестиций вырос на 26%.

Почти половина вложений потрачена на постройку многофункциональных комплексов, которые сочетают в себе не только офисы, но и торгово-развлекательные площадки. Четверть от инвестиций пришлась на возведение апартаментов, еще до ввода ограничений на запуск подобного рода проектов.

Пятая часть средств направлена на логистические объекты, торговые и развлекательные центры и комплексы. Преимущественно новые объекты коммерции возводятся на северо-западе столицы.

Багреева добавила, что инвестиции в коммерческую недвижимость позволяют сделать городскую среду более доступной, эффективной и насыщенной. Например, многофункциональные комплексы привлекают горожан, так как рядом находится и жилье, и работа, и места отдыха.

Кроме непосредственно застройки, инвесторы не забывают и о благоустройстве прилегающей территории. Вокруг новых объектов модернизируется транспортная инфраструктура и появляются новые общественные пространства.

За первый квартал 2025 года в Москве реализовали свыше 420 коммерческих помещений. Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, под контролем комитета находится свыше 60 объектов подобной инфраструктуры общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров.

"В числе знаковых – штаб-квартира Сбербанка на Кутузовском проспекте и новая доминанта рядом с "Москва-Сити" – бизнес-центр iCITY, в составе которого завершается строительство второго 61-этажного корпуса", – добавил Слободчиков.

По его словам, наглядным подтверждением статуса Москвы как делового центра мирового уровня служат инновационные технологии и продуманная функциональность, воплощенные в этих зданиях.

За первый квартал 2025 года доля свободных офисных площадей в Москве достигла 4,8%, снизившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это новый минимум с 2018 года, указывала ранее Багреева.

Снижение вакантности офисных площадей наблюдается с первой половины 2023 года. Деловая активность в мегаполисе растет, а компаниям нужны новые помещения для расширения бизнеса.

