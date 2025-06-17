Доля свободных офисных площадей в Москве достигла 4,8%

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В первом квартале этого года доля свободных офисных площадей достигла 4,8%, снизившись на 2,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это новый минимум с 2018 года, заявила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, снижение вакантности офисных площадей наблюдается с первой половины 2023 года. Деловая активность в мегаполисе растет, и компаниям нужны новые помещения для расширения бизнеса.

Особенно заметно сократилась доля свободных помещений класса А – на 4,6 процентных пункта, в сегменте В – на 1,1. Как прогнозируют аналитики, в конце 2025 года доля свободных офисов в Москве не превысит 4,7%, добавила Багреева.

Высокий спрос на офисные помещения и ограниченное предложение на рынке стимулирует рост арендных ставок. Средняя ставка на конец марта достигла 28,6 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за год на 28%. Стоимость аренды офисов класса А выросла на 15%, класса В – на 23.

В период с января по март объем сделок и аренды офисных пространств составил 0,36 миллиона "квадратов". Наибольший интерес к офисам проявили организации из IT-сферы и телекоммуникаций, строительной отрасли, сферы профессиональных услуг и производства, на которые пришлось более 60% от всех выведенных на рынок площадей.

В первом квартале текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 35,1 тысячи "квадратов" офисных помещений, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Однако, несмотря на ввод новых объектов, спрос на офисные площади продолжает превосходить их наличие. Это свидетельствует не только о популярности современных офисных решений, но и о перспективах роста рынка коммерческой недвижимости.

Эксперты считают, что в этом году положительная динамика на рынке офисной недвижимости сохранится. Этому будут способствовать спрос со стороны бизнеса и активное строительство. Кроме того, ожидается ввод более 800 тысяч квадратных метров офисных площадей.

В настоящее время в Москве строится свыше 60 деловых объектов общей площадью более 1,6 миллиона "квадратов", рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. По его словам, на каждом этапе строительства инспекторы комитета проводят проверки для оценки соответствия выполненного объема работ и применяемых материалов.

Деловой комплекс на улице Академика Семенихина достроят к 2026 году. Общая площадь центра превысит 44 тысячи квадратных метров, в нем смогут найти работу более 1,5 тысячи человек. На данный момент рабочие возвели семь этажей из 23, также на подземной парковке устанавливаются перегородки.